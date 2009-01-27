ABD, İran’la direkt diplomasi istiyor

İran BM’yi dinlemeli

Gazze ve Darfur

Susan Rice, ABD'nin yeni dönemde BM'de "iklim değişikliği, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, yoksullukla mücadele ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine" özel önem vereceğini de kaydetti.ABD Başkanı Barack Obama tarafından ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak atanan 44 yaşındaki Susan Rice, bugün BM merkezine gelerek Genel Sekreter Ban Ki-mun'a güven mektubunu sundu ve görevine resmen başladı. Ban ve Rice yaklaşık 45 dakika görüştü.Rice, görüşmenin ardından BM'de ilk kez basının önüne çıkarak kısa bir konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.BM'nin önünde ABD'yi de yakından ilgilendiren çok önemli gündem maddeleri olduğunu ve kendisinin de ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmaktan gurur duyduğunu belirten Rice, ABD Başkanı Obama'nın uluslararası ilişkilerde işbirliğine ve ortaklığa önem verdiğini belirtti.Rice, İran'ın nükleer programı ile ilgili bir soru üzerine, Başkan Obama'nın belirttiği gibi İran'ın nükleer programının bölgeye, ABD'ye ve tüm uluslararası topluma karşı bir tehdit unsuru olmaya devam etmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.Rice bu kapsamda "İran'la direkt diplomasiyi de içeren güçlü bir diplomasi yürütmeyi arzuladıklarını" belirterek, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesi ve Almanya ile bu kapsamda işbirliğinin ve ortaklığının süreceğini ifade etti. Rice, ABD'nin İran'ın nükleer programının sona ermesi hedefine ulaşmak için (İran üzerinde) baskıyı nasıl uygun bir şekilde sürdürecekleri konusuyla ilgilenmeye devam edeceği mesajını da verdi.Susan Rice, "diyaloğun ve diplomasinin ele ele gitmesi gerektiğini", ancak İran'ın, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemli olduğunu belirtti.Rice, Gazze konusunda ise Obama'nın Gazze'deki insani krizden derin endişe duyduğunu belirterek, Gazze'ye insani ve günlük ticari malların ulaşmasının önemine işaret ederek, bu nedenle Gazze'ye geçişlerin açık olması gerektiğini söyledi.Bölgede sürekli bir ateşkesin şart olduğunu belirten Rice, Obama'nın özel temsilcisi George Mitchell'in bu hafta içinde bölgeye gideceğini belirtti. Rice, ABD yönetiminin İsrail-Filistin sorununun barışçıl ve iki devlet esasına uygun olarak çözülmesini istediğini de dile getirdi.Rice, Darfur konusundaki bir soru üzerine ise "Darfur'da devam eden soykırımdan büyük endişe duyuyoruz" diye konuştu. Darfur'da önceliğin sivillerin etkin şekilde korunmasına verilmesi gerektiğini söyleyen Rice, bu kapsamda BM barış gücü UNAMID'in Darfur'a tam şekilde konuşlanmasına özel önem verdiklerini belirtti.ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad geçen hafta görevinden ayrılmıştı.