ABD: İran'ın yanıt için çok az zamanı kaldı

ABD, İran'ın nükleer sorunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) sunduğu mutabakat taslağına yanıt için çok az zamanının kaldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ian Kelly düzenlediği basın brifinginde, taslağın İran'a sunulmasından bir aydan fazla zaman geçtiğini belirterek, hayal kırıklığının artmakta olduğunu kaydetti.

Kelly, İran'ın teklifi reddettiğini düşünmek istemediklerini belirterek, "reddettiklerine dair resmi bir açıklamaları da yok" dedi, ancak Tahran'dan resmi bir yanıt geleceğine olan inancının da az olduğunu kaydetti. Sözcü, İran'a yanıtı için son tarih vermekte tereddütlü olduklarını ancak "zamanın çok az kaldığını" söylemekle yetineceğini ifade etti.