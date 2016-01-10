T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD İran'ın roket fırlatma görüntülerini yayınladı

İran, Amerikalı yetkililerin "provokatif" olarak nitelendirdiği olayı reddetmiş, bunun "psikolojik harbin bir parçası" olduğunu savunmuştu

10 Ocak 2016 13:36

ABD Donanması, İran'a ait bir savaş gemisinden geçen ay bir ABD uçak gemisinin "çok yakınında" güdümsüz roket fırlatıldığını gösterdiği belirtilen video yayınladı.

Business Insider'ın haberine göre; Hürmüz Boğazı'nda 26 Aralık'ta bir Amerikan Seahawk helikopterinden çekildiği kaydedilen videoda İran Devrim Muhafızlarına ait bir savaş gemisinden birkaç kez roket fırlatıldığı görülüyor.

ABD'deki Military Times adlı basın kuruluşunun bilgi edinme hakkı yasası çerçevesinde elde ettiği yaklaşık 30 saniyelik siyah beyaz görüntülerde roketlerin fırlatıldığı İran gemisinin 1370 metre yakınında ABD uçak gemisi Harry S. Truman'ın yanı sıra başka ülkelere ait savaş gemileri ile Boğaz'dan geçmekte olan ticari gemiler bulunduğu ifade edildi.

Videonun başlangıcındaki yazıda, roketlerin fırlatıldığı yerin uluslararası deniz trafiğine açık olduğu, o sırada bölgede Amerikan Donanması'ndan iki gemi, Fransa'ya ait bir fırkateyn ve bazı ticari gemilerin bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı, olayı ilk olarak geçen ay sonunda açıklamış, İran gemisinin roketleri fırlatmadan 23 dakika önce telsiz yoluyla canlı atış tatbikatı hakkında duyuru yaptığını iddia etmişti. İran ise Amerikalı yetkililerin "provokatif" şeklinde nitelendirdiği olayı reddetmiş, bunun "psikolojik harbin bir parçası" olduğunu savunmuştu.

ETİKETLER

abdirangörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24