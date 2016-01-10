ABD İran'ın roket fırlatma görüntülerini yayınladı

ABD Donanması, İran'a ait bir savaş gemisinden geçen ay bir ABD uçak gemisinin "çok yakınında" güdümsüz roket fırlatıldığını gösterdiği belirtilen video yayınladı.

Business Insider'ın haberine göre; Hürmüz Boğazı'nda 26 Aralık'ta bir Amerikan Seahawk helikopterinden çekildiği kaydedilen videoda İran Devrim Muhafızlarına ait bir savaş gemisinden birkaç kez roket fırlatıldığı görülüyor.

ABD'deki Military Times adlı basın kuruluşunun bilgi edinme hakkı yasası çerçevesinde elde ettiği yaklaşık 30 saniyelik siyah beyaz görüntülerde roketlerin fırlatıldığı İran gemisinin 1370 metre yakınında ABD uçak gemisi Harry S. Truman'ın yanı sıra başka ülkelere ait savaş gemileri ile Boğaz'dan geçmekte olan ticari gemiler bulunduğu ifade edildi.

Videonun başlangıcındaki yazıda, roketlerin fırlatıldığı yerin uluslararası deniz trafiğine açık olduğu, o sırada bölgede Amerikan Donanması'ndan iki gemi, Fransa'ya ait bir fırkateyn ve bazı ticari gemilerin bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı, olayı ilk olarak geçen ay sonunda açıklamış, İran gemisinin roketleri fırlatmadan 23 dakika önce telsiz yoluyla canlı atış tatbikatı hakkında duyuru yaptığını iddia etmişti. İran ise Amerikalı yetkililerin "provokatif" şeklinde nitelendirdiği olayı reddetmiş, bunun "psikolojik harbin bir parçası" olduğunu savunmuştu.