ABD, İran’ın atom bombası yapacağından emin

ABD'nin, İran'ın atom bombası yapmak için yeterince malzemeye sahip olduğuna inandığı belirtildi.



ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, CNN'de katıldığı bir programda, "İran'ın nükleer silah için yeteri malzemeye sahip olup olmadığına" ilişkin bir soruya, Tahran'ın atom bombası yapacağından "neredeyse emin oldukları" yanıtını verdi.



Washington yönetimi İran'ın nükleer programının nihai amacının atom bombası yapmak olduğunu ileri sürerken, Tahran nükleer programının barışçıl amaçlı, sadece enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu belirtiyor.



İran'dan yalanlama



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hasan Kaşkavi, haftalık olağan basın toplantısında, nükleer enerji programına ilişin değerlendirmelerde bulundu.



Amerikalı bir askeri yetkilinin "İran'ın atom bombası yapabilecek güçte olduğu" ifadesini değerlendiren Kaşkavi, "İran'ın savunma doktrininde atom bombasının yeri yok. Bu tür açıklamalar bilimsel temelden yoksun olup, siyasi ve propaganda amaçlıdır" dedi.



İran'ın nükleer enerji programının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) doğrultusunda ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetiminde devam ettiğini belirten Kaşkavi, "İran'ın atom bombası yapmasının, NPT'den çekilmesi ya da yüksek derecede uranyum zenginleştirdiğinin ispatı ile mümkün olabileceğini" söyledi.



Kaşkavi, 5 artı 1 ülkelerinden de nükleer enerji programına "hukuki ve teknik" açıdan yaklaşmalarını istedi.



Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve AB'nin iddialarının aksine nükleer enerji faaliyetlerinin barışçıl olduğunu belirtiyor.

