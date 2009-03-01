T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, İran’ın atom bombası yapacağından emin

ABD'nin, İran'ın atom bombası yapmak için yeterince malzemeye sahip olduğuna inandığı belirtildi.

01 Mart 2009 02:00

ABD'nin, İran'ın atom bombası yapmak için yeterince malzemeye sahip olduğuna inandığı belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, CNN'de katıldığı bir programda, "İran'ın nükleer silah için yeteri malzemeye sahip olup olmadığına" ilişkin bir soruya, Tahran'ın atom bombası yapacağından "neredeyse emin oldukları" yanıtını verdi.

Washington yönetimi İran'ın nükleer programının nihai amacının atom bombası yapmak olduğunu ileri sürerken, Tahran nükleer programının barışçıl amaçlı, sadece enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu belirtiyor.

İran'dan yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hasan Kaşkavi, haftalık olağan basın toplantısında, nükleer enerji programına ilişin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikalı bir askeri yetkilinin "İran'ın atom bombası yapabilecek güçte olduğu" ifadesini değerlendiren Kaşkavi, "İran'ın savunma doktrininde atom bombasının yeri yok. Bu tür açıklamalar bilimsel temelden yoksun olup, siyasi ve propaganda amaçlıdır" dedi.

İran'ın nükleer enerji programının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) doğrultusunda ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetiminde devam ettiğini belirten Kaşkavi, "İran'ın atom bombası yapmasının, NPT'den çekilmesi ya da yüksek derecede uranyum zenginleştirdiğinin ispatı ile mümkün olabileceğini" söyledi.

Kaşkavi, 5 artı 1 ülkelerinden de nükleer enerji programına "hukuki ve teknik" açıdan yaklaşmalarını istedi.

Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve AB'nin iddialarının aksine nükleer enerji faaliyetlerinin barışçıl olduğunu belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24