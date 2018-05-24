ABD, İran'a yönelik yaptırımları açıkladı; listede 4 Türk şirketi de var

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından İran'a yönelik yaptırım dalgası başlatan Hazine Bakanlığı'nın bugünkü açıklaması Türkiye'yi de etkiliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu kez toplamda 9 kişi ve kurumu hedef alan son yaptırımı, Türkiye'den de bir kişi ve 4 şirketi kapsıyor.

İran’daki havayolu şirketleri Mahan Air, Caspian Air, Meraj Air ve Pouya Air iş yapan kişi ve şirketlerle ilgili yeni yaptırım listesinde, Türkiye’den de Trigron Lojistik, RA Havacilik, 3G Lojistik ve Otik Havacılık bulunuyor. Açıklamada, İstanbul merkezli olduğu belirtilen bu şirketlerin, İran’a yasaklı ürünlerin nakledilmesinde rol oynadığı kaydedildi.

Listede birey olarak da iki İranlı ile bir Türk vatandaşının adı geçtiği belirtildi. Gulnihal Yegane isimli Türk vatandaşının, İran’a Amerikan yapımı olan ve yaptırım listesinde bulunan bazı uçak parçalarının Mahan Havayolları’na satışında yer aldığı bilgisi verildi.