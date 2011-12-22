-ABD: İran'a yönelik yaptırımlar daha güçlü uygulansın BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.12.2011 - ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden İran'a yönelik yaptırımların daha güçlü uygulanmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumunda İran'a yönelik yaptırımların uygulanması çabalarının büyük ölçüde artırılmasını isteyen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan Rice, İran'a yönelik alınacak daha sıkı tedbirlerin bu ülkenin nükleer programını yavaşlatacağını ve ''İran'a yaptığı aldatmacanın bir bedelinin olduğunu göstereceğini'' söyledi. İran'da yapıldığı iddia edilen gizli çalışmanın nükleer silah üretiminin dışında başka bir amacının bulunamayacağı sonucuna varılan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) geçen ay hazırladığı rapora işaret eden Rice, ''Kasım raporunu okuduktan sonra mantıklı hiç kimse İran'ın uranyum zenginleştirme planının sadece barışçı amaçlar için olduğu yönündeki iddiasına inanamaz'' diye konuştu. Rice, İran'a yönelik yaptırımları izleyen BM Güvenlik Konseyi Komitesi ile bu komiteye bağlı çalışan uzmanlar heyetine de İran'a yönelik yaptırımları uygularken ve yaptırım ihlallerini soruştururken ''güçlü'' hareket etmeleri çağrısında bulundu. Yaptırımlar için oluşturulan kara listeye daha fazla kişi ve kuruluşun dahil edilmesinin ''komitenin BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamada kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesaj vereceğini'' dile getiren Rice, yaptırımları ihlal edenlerin de yaptırımların hedefi olması gerektiğini ifade etti. ABD için ''nihai hedefin'' İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlamak ve bu ülkenin UAEK'nin işaret ettiği belirsizlikleri çözümlemesi olduğunu söyleyen Rice, ''İran'ın aldatmacaları ve uyuşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun tek ses olması ve İran'ın hareketlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve rejimi daha da yalnızlığa götürmekten başka bir işe yaramayacağını açık açık anlatması zorunludur'' diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi yaptırımları İran'ın silah ihracatına ve uranyum madenciliği sahasında yatırım yapmasına yasak getirilmesini öngörüyor. Yaptırımlar kapsamında ayrıca ağır silah ile nükleer enerji ve füze yapımında kullanılan malzeme kapsamında olan pek çok malın İran'a satışı yasaklanıyor. Nükleer enerji ve füze yapımı faaliyetleri içinde olan önemli kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması da yaptırımlar arasında.