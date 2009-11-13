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Dünya

ABD, İran'a yaptırımları 1 yıl daha uzattı

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İran'a uyguladığı mali yaptırımların süresini uzattı.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İran'a uyguladığı mali yaptırımların süresini uzattı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama, Kongre'ye gönderdiği mektupta, "İran ile ilişkilerin henüz normale dönmediğini" belirterek, Tahran'a yönelik mevcut tedbirlerin süresini bir yıl daha uzatmaya karar verdiğini bildirdi.

Söz konusu yaptırımlar, Amerikan yönetiminin İran ile ilgili olarak Kasım 1979'da ilan ettiği "acil durum" çerçevesinde İran'a ait bazı mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

Yaptırımların, yürürlükte kalabilmesi için Amerikan başkanları tarafından her yıl uzatılması gerekiyor.

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