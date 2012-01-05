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Dünya

ABD İran'a yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı WASHINGTON (A.A)

05 Ocak 2012 02:03

-ABD İran'a yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı WASHINGTON (A.A) - 04.01.2012 - ABD yönetimi, AB ülkelerinin İran'dan ham petrol ithalatının yasaklanması yönünde prensip anlaşmasına varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, AB'nin bu adımını, ''Çok iyi haber'' şeklinde değerlendirdi. Nuland, ''Bunlar, sadece Avrupa gibi yerlerdeki yakın müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan değil, dünya genelindeki ülkelerden de görmek istediğimiz türden adımlar. Çünkü bunun, ekonomik açıdan İran üzerindeki ilmiğin daraltılmasıyla tutarlı olduğuna inanıyoruz'' diye konuştu.

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