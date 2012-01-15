-ABD, İran'a mektup gönderdi TAHRAN (A.A) - 15.01.2012 - ABD'nin İran'a Hürmüz boğazıyla ilgili bir mektup ilettiği bildirildi. İran'ın resmi Irna ajansının bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice'ın İran'ın BM temsilcisi Muhammed Hazaie'ye bir mektup verdiğini, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin mesajı ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin de İran makamlarına içeriğini ilettiğini belirtti. Sözcü, mektubu incelemekte olduklarını belirterek, gerekirse yanıt vereceklerini söyledi.