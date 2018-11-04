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Dünya

ABD, İran'a “Irak hükümetine müdahale etme” dedi, Bağdat'tan "Kendi işinize bakın” cevabı geldi

Irak, ABD'nin İran'ı uyardığı tweet'in kaldırılmasını talep etti

04 Kasım 2018 19:55

T24

ABD’nin Irak’taki büyükelçiliği, 5 Kasım’da yürürlüğe girecek yeni yaptırımlara dair yaptığı paylaşımda, Tahran’ın Irak hükümetinin bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini söyledi. Irak Dışişleri Bakanlığı ise Twitter’da yapılan paylaşımın kaldırılmasını talep ederek, ülkenin içişlerine müdahalenin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin salı günü Twitter’dan yayınladığı mesajda, Tahran’ın Irak hükümetinin bağımsızlığına saygı göstermesi ve Şii milislerin silahsızlandırılması, tasfiye edilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarına izin verilmesi gerektiği söylendi.

Ancak Irak Dışişleri Bakanlığı ‘İran’ı saygıya davet eden’ ABD’ye beklenmedik bir yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başta yerel güvenlik reformları olmak konusunda Irak’ın herhangi bir iç ilişkisine müdahalenin kabul edilmeyeceği kaydedildi ve ABD Büyükelçiliği’nin yaptığı paylaşımın kaldırılması talep edildi.

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