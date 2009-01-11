ABD İran politikasını değiştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanı Barrack Obama'dan İran ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Obama İran konusunda yeni bir yaklaşım izleyeceklerini açıkladı.



Barack Obama, hemen Ortadoğu'da barış için çalışacağını, Gazze saldırılarının, bunu bir an önce yapma kararlılığına kendisini yönlendirdiğini belirtti.



Amerikan ABC televizyonunda George Stephanopoulos'un sunduğu "This Week" programına katılan Obama, barış çabalarına hemen başlamanın önemli olduğunu vurguladı.



20 Ocakta başkanlık görevini devralacak olan Barack Obama, hem İsrail tarafında hem de Filistin tarafında sivillerin ölmesini "içler acısı" olarak niteleyerek, "Açıkçası bu, yıllardır süren sorunu çözmeye çalışmak için daha kararlı olmamı sağlıyor" dedi.

Başkanlık kampanyası sırasında Obama, hem Başkan George Bush'un hem de eski başkan Bill Clinton'ın İsrailliler ve Filistinliler arasında barışı sağlama yönünde gayretle çalışmak için çok beklediklerini söylemişti.



Programda ayrıca İran konusuna da değinen Obama, İran'a, halkına saygıyı vurgulayan ve liderlerine beklentileri ayrıntılarıyla açıklayan yeni bir yaklaşımda bulunacaklarını söyledi.



"İran, çözülmesi gereken en büyük sorunlarımızdan biri olacak" diyen Obama, İran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve Ortadoğu'da silah yarışını başlatabilecek nükleer silahlanmasından endişe duyduğunu dile getirdi.