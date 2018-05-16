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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD, İran Merkez Bankası Başkanı'nı terörist ilan etti

İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren ABD, İran Merkez Bankası Başkanı'nı “küresel terörist” listesine aldı.

16 Mayıs 2018 01:46

ABD, Tahran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden yaklaşık bir hafta sonra İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Maliye Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, terörizmi destekledikleri gerekçesiyle aralarında İran Merkez Bankası Başkanı Veliullah Seyf’in de bulunduğu altı kişi ve üç şirketin "küresel terörist” listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Seyf'in Lübnan'daki Hizbullah milislerine milyonlarca dolar aktarılması için İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne destek verdiği ifade edildi. Aynı suçlama ile yaptırım listesine alınanlar arasında İran Merkez Bankası Başkanı Seyf'in yardımcısı Ali Tarzali ile Irak merkezli El Bilad İslam Bankası ve yöneticisi de bulunuyor. Açıklamada, Hizbullah milislere yönelik para transferinin El Bilad İslam Bankası üzerinden yapıldığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım kararına ilişkin olarak "ABD, İran'ın uluslararası finans sistemini küstahça istismar etmesine izin vermeyecek” açıklamasında bulundu. Mnuchin, "terörist” müttefiklerine mali destek sağlamaya çalışan İran'ın bu faaliyetleri konusunda uluslararası toplumun da dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yaptırımlar, söz konusu kişilerin ABD'deki her türlü mal varlığının dondurulmasının yanı sıra bu kişilerle ticaret yapılmasının yasaklanmasını öngörüyor.

dpa,/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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