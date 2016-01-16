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Dünya

ABD-İran arasında mahkûm değişimi

İran asıllı olduğu belirtilen çifte vatandaşlık sahibi mahkûmların adlarının Jason Rezaian, Amir Hekmati, Saeed Abedini ve Nosratollah Khosravi olduğu açıklandı

16 Ocak 2016 20:13

Tahran ile Washington arasındaki bir anlaşma uyarınca İran, aralarında Washington Post muhabiri Jason Rezaian'ın da olduğu dört ABD vatandaşını serbest bıraktı.

İran asıllı olduğu belirtilen çifte vatandaşlık sahibi mahkûmların adlarının Jason Rezaian, Amir Hekmati, Saeed Abedini ve Nosratollah Khosravi olduğu açıklandı.

Anlaşmaya göre, Washington da ABD hapishanelerinde tutulan yedi İranlı mahkûmu serbest bırakacak.

ABD ile İran arasındaki mahkûm değişimi, Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılacağının açıklandığı gün yaşandı. Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmeler yürüten İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından yapılmıştı.

 

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