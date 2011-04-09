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Dünya

ABD IRAK'TA KALMAYI DÜŞÜNECEK MUSUL (A.A)

09 Nisan 2011 02:13

-ABD IRAK'TA KALMAYI DÜŞÜNECEK  MUSUL (A.A) - 08.04.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Irak'taki Amerikan askeri varlığının süresinin uzatılması yönündeki talepleri düşüneceklerini söyledi. Irak'a ziyarette bulunan Gates, ülkenin kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kürtlerin, Amerikan askeri varlığının süresinin uzatılması taraftarı olduğunu belirtti. Gates, "Buna ilgili olduklarına dair bir izlenimim var, dolayısıyla Iraklı liderlerin konuyu görüşerek, bize öyle ya da böyle sonucu bildireceklerini umuyorum" diyerek, Bağdat'taki Sünni ve Şii liderlerle Kürtlere "zaman doluyor" dediğini kaydetti. Bağdat hükümeti ise Irak güvenlik güçlerinin, Amerikan askerlerinin planladığı şekilde bu yılın sonunda çekilmesinden sonra kendi başlarının çaresine bakabileceğine inandığı mesajını vermişti. Gates, Irak'taki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geçti. Gates'in bu gece BAE Silahlı Kuvvetler Komutan Yardımcısı olan Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid El Nahyan'la görüşmesi bekleniyor.

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