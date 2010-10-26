-ABD, IRAK'TA İŞKENCE YAPILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ WASHINGTON (A.A) - 25.10.2010 - ABD Kara Kuvvetleri Komutanı George Casey, ABD'nin, Iraklı yetkililerin tutuklulara işkence yapmasını engellemeye çalıştığını belirtti. General Casey, yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Iraklıların tutuklulara uyguladığı şiddet eylemlerine göz yumduğuna ilişkin basında çıkan yazıların yanlış olduğunu" kaydetti. Casey, "politikalarının, tutuklular üzerinde şiddet vakalarıyla yüzyüze gelen Amerikan askerlerinin, bu şiddet vakalarını engelleyerek, ardından derhal bu durumla ilgili Amerikan ve Iraklı komutanlık silsilesine bilgi vermek olduğunu" açıkladı. WikiLeaks'in yayınladığı, Irak'ta 1 Ocak 2004-31 Aralık 2009 arasındaki dönemi kapsayan belgelerde, "Iraklı asker ve polislerin Iraklı tutuklulara uyguladığı birçok işkence vakaları bulunduğu, Irak devletinin izin verdiği bu işkenceden ABD'nin haberi olduğu, ancak askerlerine buna müdahale etmemeleri emrini verdiği" iddia ediliyordu.