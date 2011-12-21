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Dünya

ABD, Iraklı yetkilileri kanunlara uymaya çağırdı WASHINGTON (A.A)

21 Aralık 2011 04:53

-ABD, Iraklı yetkilileri kanunlara uymaya çağırdı WASHINGTON (A.A) - 20.12.2011 - Amerikan yönetimi, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'yi komplo ile suçlayan Irak makamlarını ''uluslararası normlara'' ve Irak kanunlarına uymaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, terörist faaliyetlerle suçlanan El Haşimi'yle ilgili soruşturmayı yürüten yetkilileri, uluslararası normlar ile uyum halinde ve Irak kanunlarına uygun şekilde hareket etmeye çağırdıklarını belirtti. Günlük basın toplantısında El Haşimi'ye yönelik suçlamaların geçerliliği konusunda herhangi bir yorum yapmayı reddeden Nuland, Irak'ta diyalog ve anayasal normlar çerçevesinde bir siyasi tartışma yürütmenin gerekliliğine işaret etti. Beyaz Saray da, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından ''kaygılı' olduğunu bildirmişti. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin hakkında tutuklama ve seferden menetme kararı verdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, Konsey'den konuyla ilgili tam zamanlı soruşturma yapmasını istemişti.  El Haşimi, ''yetkilileri öldüren vurucu timi yönetmek''le suçlanıyor.      Tarık El Haşimi, halihazırda Irak'ın kuzeyinde bulunuyor ve henüz tutuklanmadı.

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