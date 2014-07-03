ABD, Irak'ı silahlandırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Irak'a vermeyi taahhüt ettiği F-16 savaş uçaklarından ikisini "ülkede istikrar sağlanınca" teslim edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Güvenlik İşbirliği Ofisi Başkanı Tümgeneral Michael Bednarek, medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede, "Washington yönetimi, Irak'ta istikrarın sağlanmasının ardından F-16 tipi iki savaş uçağını ülkeye teslim edecek. Bu uçakların Salahaddin ilindeki Beled Hava Üssü'nde konuşlandırılması umuluyor ancak halihazırda burası çok güvenli değil" dedi.

Bednarek ayrıca ABD'nin Irak'a son 6 ayda 389 tanksavar füze ve 14 milyon parça mühimmat teslim ettiğini söyledi.

Irak, ABD ile Kasım 2008'de yapılan güvenlik anlaşması gereği, bu yıl verilmesi taahhüt edilen 6 adet F-16 savaş uçağından ilkini, 9 Haziran'da teslim aldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, 300 askeri danışmanın haziran ayında Irak’a konuşlandırılması talimatını vermiş, Washington yönetimi dün, Bağdat'taki Büyükelçiliği ile kentin diğer kesimlerindeki ABD vatandaşlarını ve mallarını korumak amacıyla 300 asker daha göndereceğini duyurmuştu.

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, son gönderilen 300 askerle Bağdat’ta görev yapan Amerikan askeri sayısı 750’ye ulaşacak.