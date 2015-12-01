ABD, Irak’a yeniden asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, daha fazla operasyon düzenleyebilmek için Irak’a uzman seferi hedef birliği gönderileceğini açıkladı.

Carter, Salı günü yaptığı açıklamada, “Iraklı ve Kürt Peşmerge güçlerine destek olmak ve IŞİD üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için Irak hükümetiyle işbirliği içinde uzman seferi hedef birliği görevlendiriyoruz. Bu özel birlik zaman içinde operasyonlar yapacak, rehineleri kurtaracak, bilgi toplayacak ve IŞİD liderlerini yakalayacak.” ifadelerine yer verdi. Carter, birliğin IŞİD tarafından ele geçirilen bölgelerin geri alınmasına da yardım edeceğini söyledi.

Irak’ta an itibariyle 50’ye yakın Amerikan özel birliği bulunuyor.

