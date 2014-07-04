ABD, Irak’a vereceği savaş uçaklarını erteledi

Amerikan yönetimi, Irak’ın IŞİD’e karşı kullanmak üzere beklediği savaş uçaklarını göndermeyi erteledi. Amerika’nın “uçakların güvenliğinin sağlanmadığı” gerekçesiyle teslim edilmesi planlanan 36 adet F-16 uçağının Irak’a gönderilmesinin ertelendiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcı Marie Harf, Washington’ın F-16’ların teslimi konusundaki sözleşmeye bağlı olduğunu belirterek, “Ancak Irak yönetimi uçakların güvenliğinin sağlanması, pilot eğitiminin tamamlanmaması ve istenen mali ve idari ayrıntıların yerine getirilmemiş olması nedeniyle teslimat ertelendi” dedi.

Bağdat yönetiminin 4.2 milyar dolarlık ödemeyi son kuruşuna kadar gerçekleştirmesine rağmen 36 F-16’nın teslim edilmemesine tepki gösteren ve IŞİD’e karşı acil ihtiyaç duyan Irak hükümeti geçen hafta Rusya ’dan Sukhoi uçakları almıştı.