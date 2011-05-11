ABD, internet filtrelerine karşı program üretecek

T24 - ABD, bazı ülkelerin internette uyguladıkları sansürün alt edilmesine olanak sağlayacak yeni bir teknolojiye milyonlarca dolar yatırım yapacak.



ABD Dışişleri Bakanı'nın insan haklarından sorumlu yardımcısı Michael Posner, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hassas siyasi içeriklere erişimi engelleyen Çin, İran ve diğer otoriter hükümetler tarafından internette uygulanan kontrol ve filtre yöntemlerinden kullanıcıların kaçınmalarına olanak sağlayan teknolojilere 19 milyon dolar tutarında kaynak ayıracağını belirtti.

Bu finansmanın, sansür uygulayan ülkeleri belirleyen ve onların yöntemlerini kendilerine karşı kullanan bir teknoloji için kullanılacağını söyleyen Posner, "Bu kedi ve fare oyunu gibi. Kediden daha ilerde olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı dün Washington'da Çin ile ABD arasında üçüncüsü yapılan "Stratejik ve ekonomik Diyalog" toplantısının kapanışında, Çin makamlarının muhaliflere ve rejimi eleştirenlere uyguladığı baskıları şiddetle eleştirdi.

Çin genel olarak Tibet ile yasakladığı Falungong dini hareketi veya 1989'daki demokrasi yanlısı hareketin bastırılması konularında resmi görüşü yansıtmayan internet sitelerini bloke ediyor.

Çin makamları kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanı'nın internetteki ifade özgürlüğünü savunan konuşmasından sonra tüm "Hillary Clinton" aramalarını da engelledi.

Amerikan Kongresi tarafından internet özgürlüğünün savunulmasına ayrılan bütçenin tamamı 30 milyon doları buluyor.





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