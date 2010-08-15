-ABD, İNSANSIZ UÇAK İLE PAKİSTAN'I VURDU: 12 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 15.08.2010 - Tarihinin en büyük doğal felaketiyle başa çıkmaya çalışan Pakistan'ın, kuzey batıdaki Veziristan bölgesine ABD'nin insansız uçağı ile düzenlenen saldırıda en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. Pakistan televizyonlarının bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Afganistan sınırı yakınlarındaki Miranşah bölgesinin 20 kilometre doğusunda bir eve düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Saldırı nedeniyle halk arasında korku ve panik yaşandığı, ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedildi. Dawn News televizyonuna telefon ile bağlanan bir köylü, saldırının teravih namazı sırasında olduğunu söyledi. Bir güvenlik görevlisi de ölü sayısının artabileceğini belirtti. ABD'nin insansız uçaklarının, 2008 yılından beri Pakistan topraklarında düzenlediği 110 saldırıda 1000'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor. Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesi Taliban ve El-kaide militanlarının Pakistan topraklarındaki önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.