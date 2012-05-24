ABD İnsan Hakları Raporu'nda Arap Baharı'nı övdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyada insan haklarının durumuyla ilgili yıllık raporunu açıkladı. Bakanlığın raporunda, "Arap Baharı"nın getirdiği "değişiklik arzusu" memnuniyetle karşılandı.

Raporda, yasadışı olarak değerlendirdikleri hükümetlerine karşı çıkmak için, korkudan arınmış, hayatlarını vermeye hazır göstericilerin görüntülerinin tüm dünyaya ilham kaynağı olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte değişikliklerin, yerini demokrasi ve insan haklarına daha büyük saygıya bırakmadan önce, istikrarsızlık getirdiği belirtildi.

Raporda ayrıca demokrasi yoluna giren Myanmar'daki durumdan memnuniyet duyulduğu, atılan adımların İran, Kuzey Kore, Özbekistan, Eritre ve Sudan'a ilham verebileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'de insan haklarıyla ilgili durumun "kötüleşmekte olduğunu" ifade ederken, bu ülkede başta ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlükleri olmak üzere insan haklarının kötüleştiğini belirtti.

Raporda, Çin hükümetinin siyasi eylemcileri susturmak için çabalarını iki kat artırdığı ve yargısız prosedürlere başvurduğuna işaret edilerek, edinilen bilgilere göre keyfi ve yasa dışı idamların olduğu vurgulandı.

Sudan'ın, vatandaşlarının haklarını ihlal ettiği ve söz konusu ihlallerin cezasız kaldığı dile getirilen raporda, İran'da ise hükümetin halkı insan hakları, ifade, toplanma, dernek kurma, hareket ve din özgürlüklerinden yoksun bıraktığı kaydedildi.