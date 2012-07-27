ABD, İngiltere ve Fransa'dan Halep için katliam uyarısı!

ABD'nin ardından Fransa ve İngiltere'den Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te katliam yapılacağı uyarısı geldi. Fransa, Esad'ın Halep'te 'katliam" için askeri hazırlık yaptığını iddia etti.

ABD'nin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero da, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te "katliam" yapmak için askeri hazırlık yaptığını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero, "Halep'in etrafına ağır silah yığınağı yapan Esad, kendi insanlarını katletmek için yeni bir "katliam"a hazırlanıyor" dedi

Bir uyarı da İngiltere'den

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da, Suriye rejiminin Halep'e saldırı hazırlığının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD de katliam uyarısı yaptı

Fransa'nın açıklamasından önce ABD de, Suriye’de üç milyon kişinin yaşadığı ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te hükümete bağlı güçlerin bir katliama girişmesinden endişe duyduğunu açıklamıştı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, “Halep'te bir katliam yaşanmasından endişe ediyoruz. Görünen o ki rejimin girişimi bu yönde“ demişti.

Halk şehirden kaçıyor

Üç milyon kişinin yaşadığı Halep'te hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki yoğun çatışmalar altı günden beri devam ediyor. Hükümete bağlı güçlerin Halep'te muhaliflere tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla müdahale ettiği, diğer bölgelerden de buraya asker kaydırdığı iddia ediliyor. Çatışmaların daha da şiddetlenmesinden endişe eden binlerce sivilin ise Halep'i terk ettiği belirtiliyor.

Kızılhaç çalışanlarını çekiyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de, yabancı çalışanlarının bir kısmını Suriye'nin başkenti Şam'dan Lübnan'a geçici olarak çekmeye başladığını açıkladı.

Kızılhaç sözcüsü Hişam Hasan, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, çalışanlarının bir kısmının güvenlik endişeleri sebebiyle çekilmeye başladığını, yaklaşık 50 kişilik bir çekirdek ekibin ise Suriye'de kalacağını belirtti.

Suriye Kızılayı Halep'e giremiyor

Hasan, Kızılhaç'ın, çalışanların Suriye'ye geri döneceklerini umduğunu ifade etti. Sözcü, ayrıca Suriye Arap Kızılayı'nın, şiddetli çatışmalar yüzünden Halep'teki bazı operasyonlarını askıya aldığını söyledi.