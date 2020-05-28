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Ekonomi

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 küçüldü

2020 ilk çeyrekte ihracat yüzde 8,7 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 15,5 olarak gerçekleşti

28 Mayıs 2020 18:18

ABD'de GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 daraldı. Ekonomistler, ekonominin yüzde 4,8 küçülmesini bekliyorlardı.

İlk çeyrekte motorlu araçlar hariç tutulduğunda ekonomideki küçülme yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Tüketici harcamalarının yüzde 6,8 azaldığı ilk çeyrekte, işletme yatırımlarında düşüş yüzde 7,9 oldu.

2020 ilk çeyrekte ihracat yüzde 8,7 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 15,5 olarak gerçekleşti.

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