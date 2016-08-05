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Dünya
Deutsche Welle

ABD: İlk belgeler iade talebi yerine geçmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gülen'in iadesi için gönderdiği ilk belgelerin resmi talep içermediğini açıkladı. Hakkındaki yakalama kararı konusunda açıklama yapan Gülen ise suçlamaları reddetti.

05 Ağustos 2016 15:06


15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk makamları ABD'den Pennsylvania eyaletinde yaşayan Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ABD'ye dört dosya gönderdi. ABD ise şu ana kadar kadar Gülen'in iadesi için somut kanıtların gerekli olduğu açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin kendilerine ulaştırdığı belgelerin incelendiğini, bu konuda henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi. Toner, Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iadesi konusunda gönderdiği belgelerin ilk bölümünün resmi iade talebi teşkil etmediğini, sonrasında gelen yeni belgeleri ise incelemeyi sürdürdüklerini söyledi. Toner, Türkiye'ye darbe girişiminin soruşturulması için de yardım teklif ettiklerini ancak şu ana kadar bir yanıt alamadıklarını da sözlerine ekledi.

Gülen yakalama kararına tepki gösterdi

Öte yandan Fethullah Gülen ise İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin '15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verdiği' gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmasına tepki gösterdi.

Gülen açıklamasında, "Türkiye yargısının bağımsız olmadığı gayet iyi bir şekilde belgelenmiş durumda" dedi. Gülen yakalama kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'demokrasiden uzaklaşıp otoriterliğe yaklaştığının' yeni bir örneği olduğunu belirtti. Türkiye'nin iadesini istediği cemaat lideri 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusunun kendisi olduğu yönündeki suçlamaları da geri çevirdi ve hakkındaki yakalama kararının bu konudaki görüşlerini değiştirmeyeceğini söyledi. Gülen, "Darbe girişimini birçok kez kınadım ve haberdar veya müdahil olduğum yönündeki suçlamaları reddettim" dedi.

Türkiye'de 2014 yılında da 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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