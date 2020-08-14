ABD ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar" ifadesine yer verildi.
Ne olmuştu?
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.
3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.
Son günlerde, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerindeki gerilim artarak devam ediyor.
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