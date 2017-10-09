ABD ile vize sorunu: Dolar 3.78 lirayı gördü, euro 4.4453 lira ile yeni rekor kırdı (2)

(Piyasa gelişmeleri ile güncellendi)

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye\'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar 3.78 lirayı aşarken, euro 4.4453 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı.

ABD Büyükelçiliği\'nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının hemen ardından dolar 3.78 lira ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıkarken, euro da 4.4453 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından, yeni günün ilk işlemlerinde dolar 3.70 liranın altına inerek 3.68 - 3.69 lira ve euro da 4.31 - 4.32 lira aralığına çekildi.