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Ekonomi

ABD ile vize sorunu: Dolar 3.74 lirayı aştı, euro 4.40 lira ile yeni rekor kırdı

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar 3

09 Ekim 2017 10:12

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye\'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar 3.74 lirayı aşarken, euro 4.40 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı.
ABD Büyükelçiliği\'nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının ardından küresel piyasalardaki sığ işlemlerde dolar  3.7475 lira ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıkarken, euro da 4.40 liraya kadar tırmandı.
Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından dolar 3.71 - 3.72 lira ve euro da 4.35 - 4.36 lira aralığına çekildi.

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