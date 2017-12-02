ABD ile vize krizi sonrası kaç kişi vize aldı?

Eylül ayında 7 bin 419 Türk vatandaşı ABD vizesi almıştı. ABD ile vize krizinin başladığı ekim ayında bu rakam 2 bin 558 kişiye düştü. İstanbul'dan 1584, Ankara'dan ise 467 Türk vatandaşı ABD vizesi aldı. 507 Türk vatandaşı ise başka ülkelerdeki ABD konsolosluklarından vize temin etti.

Vize kararının askıya alınması, en çok B1/B2 kategorisi olarak adlandırılan iş ve turizm seyahatlerini vurdu. İş, turizm, tedavi için alınan vizelerde büyük düşüş yaşandı. Eylül ayında 6 bin kişi bu kategorilerde vize alırken, bu rakam ekim ayında 2 bin 40'a geriledi. ABD vize başvuruları 160-265 dolar arasında değişiyor.

Ekim rakamlarına göre alınan ABD vizelerinin çeşitleri

Diplomatik ve Resmi Vizeler:53

İş, Turizm, Tıbbi Tedavi: 2 bin 40

ABD'den Transit Geçiş ve Mürettebat Vizesi: 118

Tüccar Yatırımcı Vizesi: 31

Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi:94

Geçici İşçi, Çalışma veya Staj Vizesi: 125

Değişim Programı: 94