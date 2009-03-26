ABD ile Sudan çatlağı

Clinton'un Ankara'daki görüşmeleri, ardından gelecek ay için planlanan Obama ziyaretiyle Türk-Amerikan ilişkilerinde esen iyimser rüzgarlara karşın, Washington ile Ankara arasında ilk dış politika çatlağı Sudan konusunda çıktı.



Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Sudan lideri Ömer El Beşir'in yakalanıp yargılanması için aldığı kararın uygulanması konusunda, Batı bloğu ile Afrika/Arap bloğu karşı karşıya gelmiş durumda. Afrika Birliği ve Arap Ligi, bir süre öncesine kadar kararın uygulanmasının bir yıl ertelenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylama yapılması için lobi yapıyordu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran anlaşmanın 16. maddesine göre, Güvenlik Konseyi'nin Mahkeme'nin aldığı kararı bir yıl erteleme yetkisi var. ABD, Fransa ve İngiltere ise, Konsey'in erteleme yönünde karar almasına karşı.



İşte bu nedenle özellikle Amerikan tarafı bu konuyla ilgili tam üç kez girişimde bulundu. Hem Washington'daki Büyükelçi Nabi Şensoy Dışişleri'ne çağrıldı, hem de Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi James Jeffrey tam iki kez Dışişleri'ne giderek, Türkiye'nin oylama yapılması durumunda, erteleme aleyhinde oy kullanması istendi. Ancak her üç girişimde de Ankara'dan bağlayıcı bir yanıt alınamayınca, bu kez konu Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Ankara ziyaretinde gündeme geldi. Ancak bu kez Clinton, "Aleyhte oy kullanmayacaksanız, bari çekimser kalın" dedi. Muhatabının yanıtı yine konuyu havada bırakan cinsten oldu, "Konuyu hâlâ değerlendiriyoruz" dendi.



Şu anda ortada ilginç bir aritmetik var: Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden altısı erteleme yanlısı: Bunlar daimi üyeler Rusya ve Çin'in yanı sıra, Burkina Faso, Uganda, Vietnam ve Libya.

Erteleme kararına karşı çıkan ve dolayısıyla olumsuz oy kullanacaklar ise ABD, Fransa, İngiltere'nin yanı sıra, Avusturya, Hırvatistan, Costa Rica ve Meksika. Hangi yönde oy kullanacağını belli etmemiş olan bir Japonya bir de Türkiye var. Yoğun baskı durumunda Japonya'nın Batı bloğundan yana oy kullanacağı aşikar. El Beşir'i iki kez ağırlayan Türkiye'nin ise, mahkeme kararından memnunluk duymadığı gayet net bilindiği gibi, zaten Dışişleri Bakanı Ali Babacan da "Kararın Sudan'daki barış çabalarını olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyoruz" diyerek, hükümetin El Beşir'in yakalanıp yargılanmasına karşı olduğunu açıkça belli etti.

Zaten bana ulaşan duyumlara göre, Batılı bloğun yaptığı tüm telkinlere karşın hükümet New York'taki daimi temsilcimize oylama olması durumunda, erteleme lehinde oy kullanması yönünde talimat gönderdi. Yani bugün bir oylama olsa, Japonya'nın El Beşir aleyhine, Türkiye'nin ise lehine oy kullandığını varsayarsak, ortaya 8'e 7 gibi bir durum çıkıyor.

Veto olmaması durumunda, Konsey'den karar çıkması için 9 oy gerekiyor. Yani aslında El Beşir yanlılarının başarı sansı pek yok. Bu nedenle de son gelişmeler karşısında, oylama yapılması ihtimalinin oldukça düşük olduğu söyleniyor.



Ancak bu durum, Türkiye'nin Sudan konusunda nerede durduğunun kayda geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Kuşkusuz Amerikan hükümeti bu tecrübeden bazı dersler çıkarmış olsa gerek. Müttefiki olarak gördüğü bir ülke, kendisiyle birlikte hareket etmek bir yana nasıl davranacağı konusunda samimi bir yanıt bile vermiyor. Belki de Obama bu yüzden Türkiye'ye geliyor. Yani AKP yönetimindeki Türkiye artık öngörülebilir olmaktan çıktığı için...



Clinton'un Ankara'daki görüşmeleri, ardından gelecek ay için planlanan Obama ziyaretiyle Türk-Amerikan ilişkilerinde esen iyimser rüzgarlara karşın, W...

