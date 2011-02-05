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Dünya

ABD İLE RUSYA START ANLAŞMASINI RESMEN BAŞLATTI MÜNİH (A.A)

05 Şubat 2011 18:45

-ABD İLE RUSYA START ANLAŞMASINI RESMEN BAŞLATTI MÜNİH (A.A) - 05.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silahların indirimi antlaşması START'ın iki ülke yasama meclislerince onaylanan belgelerini takas ederek antlaşmayı resmen yürürlüğe koydu. Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması START'da nihai onay belgelerinin 47. Münih Güvenlik Konferansı'nda karşılıklı verilmesiyle, iki ülkenin 1550'den fazla nükleer savaş başlığına sahip olamayacağı resmi kayda bağlandı. Önceki anlaşma, Soğuk Savaş'ın rakipleri ABD ile Rusya'yı 2200'er atom bombasıyla sınırlıyordu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Münih'teki açıklamasında, "ABD ile Rusya arasında tesis edilen anlaşma, nihai hedefimiz olan atom bombasız dünya için tarihi-siyasi dönüm noktasıdır" dedi.

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