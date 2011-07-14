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Dünya

ABD İLE RUSYA "EVLAT EDİNME"DE ANLAŞTI WASHİNGTON (A.A)

14 Temmuz 2011 01:38

-ABD İLE RUSYA "EVLAT EDİNME"DE ANLAŞTI  WASHİNGTON (A.A) - 13.07.2011 - ABD ile Rusya, ABD'de evlat edinilen Rus çocuklarının evlat edinme kurallarının daha güvenli olması konusunda anlaşmaya vardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki tarafı da bağlayan anlaşmaya bugün ABD'nin başkenti Washington'da imza attı. Anlaşmayla ABD, evlat edinilen Rus çocuklarına yönelik kötü muameleyi araştırmayı ve evlat edinen aileleri daha sıkı denetlemeyi kabul etti. ABD ile Rusya'nın bugün imzaladığı anlaşmanın, ABD'nin Tennessee eyaletinden bir kadının evlat edindiği 7 yaşındaki erkek çocuğunu, artık onun annesi olmak istemediği gerekçesiyle refakatçisiz olarak bir uçağa bindirerek Moskova'ya göndermesine yanıt olduğu bildiriliyor. Amerikalı kadının hareketi Rusya'da büyük öfkeye neden olmuştu. Rusya, Amerikalılar için yıllarca en büyük evlatlık çocuk edinme kaynağı olmuştu. Ancak evlatlık verilen çocuklara kötü muamele vakalarının artması ve Rus yetkililerin bu konuda daha sıkı kontroller yapılması talebinde bulunması üzerine evlatlık verilen Rus çocuklarının sayısı düzenli olarak azalmaya başlamıştı. Geçen yıl ABD'ye evlatlık verilen Rus çocuklarının sayısı 500'den fazla azalarak 1082'ye inmişti.

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