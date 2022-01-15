ABD ile müzakereler sonuçsuz kaldı, Rus heyeti lideri müzik değerlendirdi: Lady Gaga favorim, Oxxxymiron'un sözleri çok derin; Sayın Kanye hep deney yapıyor

T24 Dış Haberler

Bu hafta ABD ile yapılan ve başarısız olarak nitelendirilen Ukrayna başlıklı görüşmelerde Rus heyetine liderlik eden Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, favori şarkıcısının Lady Gaga olduğunu söyledi ve ABD rap müziği konusunda yorumlarda bulundu.

Rusya'nın Batı ile kurduğu temaslarda Ukrayna krizinde tarafların ilerleme sağlayamadığı haftanın sonunda RTVI'ya konuşan Ryabkov, "Eğer Oxxxymiron'un rapi Kanye West'in müziğinin üzerine konulursa bence bu iyi olurdu" dedi.

Ryabkov, "Oxxxymiron şarkılarının sözleri çok derin. Bence arkada müzik olmasa daha iyi dinleniyor ve üzerine düşünülüyor" diye konuştu.

"Sayın Ye de hep müzikle deney yapıyor" diyen Ryabkov, "Şimdi bile müziğinde armoni var. Eğer modern efektleri çıkarıp Kanye'nin müziğini dinlerseniz balalayka, piyano ve arp ile çalınacak şeyler bulursunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Favori sanatçısının Lady Gaga olduğunu belirten Ryabkov, "Bence o her yönüyle eşsiz. Hem bir besteci, hem şarkıcı hem de oyuncu olarak" dedi.