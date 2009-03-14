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Dünya

ABD ile İngiltere arasına Hizbullah girdi

ABD, İngiltere'nin, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün siyasal kanadıyla diyaloğa yeniden başlama kararını eleştirdi

14 Mart 2009 02:00

ABD, İngiltere'nin, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün siyasal kanadıyla diyaloğa yeniden başlama kararını eleştirdi. 

2005'ten bu yana Hizbullah ile teması bulunmayan İngiltere, temmuz ayında Lübnan'daki ulusal birlik hükümetine katılan Hizbullah'a karşı tutumunu yeniden gözden geçirdiğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Bill Rammell, Hizbullah'ın siyasal kanadıyla diyalog kanallarını açmanın yolları üzerinde çalıştıklarını söylemişti. ABD ise, Lübnan parlamentosunda temsil edilmesine rağmen Hizbullah'ı terör örgütü listesinde tutuyor.

'Allah'ın partisi' Hizbullah ve Lübnan süreci

New York Times gazetesinin haberine göre, bir üst düzey Amerikalı yetkili, İngiltere'nin, kararıyla ilgili olarak bir önceki ABD yönetimini bilgilendirdiğini söyledi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Barack Obama yönetiminin bir yetkilisi, İngiltere'nin, "Hizbullah'ın siyasal, toplumsal ve askeri kanatları arasında ne fark olduğunu" açıklamasını istediklerini bildirdi.

Amerikalı yetkili, kendilerinin birleşik yönetime sahip kanatlar arasında bir fark görmediğini de kaydetti.

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