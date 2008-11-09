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Ekonomi

ABD iki bankaya daha el koydu

ABD'nin TMSF’si FDIC, zordaki iki bankaya daha el koydu. Böylece ABD'de yılbaşından bu yana el konulan banka sayısı 19'a yükseldi.

09 Kasım 2008 02:00

El konulan bankalardan Houston merkezli Franklin Bank’in 5.1 milyar dolar varlığı, 3.7 milyar dolar da mevduatı bulunuyordu. Kaliforniya merkezli Security Pacific Bank of California’nın ise 561 milyon dolarlık varlığı vardı.

El konmanın ardından Franklin Bank’in tüm varlıkları Teksas merkezli Prosperity Bank’e geçti. Pacific Western Bank of Los Angeles ise Security Pacific Bank’in 51.8 milyon dolarlık varlığını satın aldı.

FDIC, batan iki bankanın fona maliyetinin 1.6 milyar doları bulacağını açıkladı.

Security Pacific’in batışıyla birlikte bu yıl Kaliforniya’da el konulan banka sayısı da üçe yükseldi. Kaliforniya mortgage krizinin en büyük darbeyi yarattığı eyaletler arasında yer alıyordu.

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