ABD İçişleri Bakanı: Denizdeki petrol kuyuları ile ilgilenemiyoruz

T24 - Avrupa Uzay Dairesi, Meksika Körfezindeki petrol sızıntısının, Florida açıklarında seyreden güçlü akıntıya girdiğini bildirdi. Bu arada ABD İçişleri Bakanı, bakanlığının petrol kuyuları ile fazla ilginemediğini söyledi.





Dairede görevli bilimadamı Betrand Chapron, sızıntının akıntı yoluyla altı gün içinde Florida kıyılarına ulaşabileceğini açıkladı.





Avrupa Uzay Dairesi'nin uydu radarları sızıntının akıntıya girdiğini ilk kez gösteriyor.





VOA'nın haberine göre diğer yandan da Amerika İçişleri Bakanı Ken Salazar İçişleri Bakanlığı’nın denizdeki petrol kuyularıyla fazla ilgilenemediğini söyledi.





Dün (18 Mayıs 2010) Kongre’de bilgi veren Bakan, ilgisizliğin Meksika körfezindeki petrol kuyusu kazasına katkısı olabileceğini belirtti.





Senato Enerji ve Doğal Kaynaklar komisyonunda konuşan Bakan, eski yönetimleri petrolcülere karşı ayrıcalıklı davranmakla suçladı ve denetim ve güvenlik kurallarında önemli değişiklikler yaptığını bildirdi.





Konuşmasında körfezdeki petrol sızıntısına da değinen Salazar, deniz dibinden fışkıran petrolü durdurmak için çeşitli yöntemlere başvurulduğuna dikkati çekti.





Amerika’da devlete ait tüm arazi ve karasularının bakım ve korunmasından İçişleri Bakanlığı sorumlu.





Bu arada BP, sızıntının olduğu kuyuya indirdiği yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki hortumla petrolün bir bölümünü yüzeydeki tankerlere pompalıyor.





Önümüzdeki birkaç gün içinde yüzeye çekilen petrol miktarı aşamalı olarak arttırılacak.





20 Nisan’da Meksika Körfezi’ndeki petrol platformunda meydana gelen patlama, bin 500 metre derinlikteki borunun kırılmasına yol açmıştı. O zamandan beri günde ortalama 5 bin varil petrol denize karışıyor.