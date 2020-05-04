ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Çin, salgının ciddiyetini uluslararası kamuoyundan gizledi; medikal malzeme stokladı

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çin'in yeni tip Koronavirüs salgınının boyutunu uluslararası kamuoyundan sakladığını ifade eden bir rapor hazırladı. Raporda bu süreçte Çin'in medikal malzeme stoklamaya başladığı iddia edildi.

CNN'in bir hükûmet kaynağına dayandırdığı haberine göre raporda Çin'in Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü hastalığı bulaşıcı ilan etmeden önce tıbbi malzeme ihraç etmeyi bırakıp, ithal etmeye başladığını belirtildi.

Raporun bu hafta federal hükûmet kurumlarına gönderildiği belirtildi.

Pazar günü ABC'nin "This Week" programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, raporda yer aldığı belirtilen bulgulara benzer şeyler söyleyerek, "Çin Komünist Parisi'nin dünyanın ne olduğundan doğru zamanda haberdar olmaması için her şeyi yaptığını söyleyebiliriz" dedi.

ABD'nin Çin'e yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle "bir tür yaptırım" uygulama hazırlığı içinde olduğu belirtmişti. Pompeo da ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta virüsün Vuhan'da bir laboratuvarda üretildiğine dair kanıtları olduğunu söylemişti.

Dünya genelinde şu ana kadar 3 milyon 500 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve 246 bin 475 kişi hayatını kaybetti.