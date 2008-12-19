ABD hükümeti otomobilcileri kurtardı

Küresel mali kriz nedeniyle iflasın eşiğinde olan Amerikalı otomobil üreticilerine ABD hükümetinden kredi çıktı. ABD Başkanı Bush, hükümetin üreticilere kurtarma paketinden kredi vereceğini açıkladı. ABD'li otomotiv devlerine yeniden yapılanmaları için 31 Mart 2009'a kadar süre verileceğini ifade eden Başkan Bush konuşmasında şunları söyledi:



"Hükümet ABD ekonomisinin sağlıklı ve dengeli gelişmesi için çaba gösteriyor. Şu anda olağan koşullarla karşı karşıya değiliz. Böyle olsaydı otomobil şirketlerinin iflasına izin verilebilirdi. Böyle bir şey hem otomobilciler için, hem de ABD ekonomisi için iyi olmaz. İnsanlar iflaslardan korkacaktır ve bu da güvensizlik ortamını körükleyecektir. Şirketlerin iflası ciddi tasfiyeleri beraberinde getirecektir. Hükümetin kredi açtığını söyleyebilirim. Üreticilere 3 ay süre vereceğiz ve yeniden yapılanacaklar. 3 ay içinde durum değişmezse kurtarma paketi üzerinden yardım yapılacak. Bu da tüketiciler üzerinden rahatlama sağlayacak. Finansal kurtarma paketinden bir pay öneriyorum. Bu şirketler çok olumlu bir şekilde kredilerini geri ödeyebilecekler. Herkesin biraz taviz vermesi geerekiyor. İhracatla ilgili uzun vadede hedefleri gerçekleştirmeleri gerekiyor.



Eğer şirkletler 31 Mart 2009'a kadar kapsamlı bir yapılanma planı yapamazlarsa kredilerini geri ödemek durumunda kalacaklar. Önümüzdeki dönemde yaşamak için zor kararlar alacaklar. Yoksa iflas edecekler. Yeniden yapılanma için bir fırsat veriyoruz. ABD çalışanlarına da bir fırsat veriyoruz. "



Öte yandan ABD Başkanı Bush'un açıklamasından kısa bir süre önce bir Beyaz Saray yetkilisi oto üreticilerine yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



ABD'li yetkili oto üreticileriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:



* Beyaz Saray TARP fonunu oto üreticilerine açacak.

* Oto üreticilerine verilecek kredilerin toplamı 17.4 milyar dolar.

* Bu tutarın 13.4 milyar dolarlık kısmı Aralık ve Ocak'ta verilecek.

* Şirketler 31 Mart'ta yeterli durumda değilse bu krediler geri çağrılacak.

* Beyaz Saray GM ve Chrysler'ın krediden bugün yararlanabileceğini düşünüyor.