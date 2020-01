ABD hükümeti New York Deklarasyonu'ndan çekilme kararı aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - ABD, Birleşmiş Milletler\'in önderliğiyle kurulan New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu\'ndan ayrıldı.

ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önderliğinde193 üyenin katılımıyla, sığınmacı ve göçmenlerin ülkelerinden ayrıldıktan sonra iş bulmaları, eğitim almaları ve daha iyi bir hayat sürmeleri için Eylül 2016\'da kurulan New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu\'ndan ayrıldığını açıkladı. Cumartesi günü kararı açıklayan ABD, deklarasyonun Trump yönetimi politikalarına \"istikrarsız\" bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi.

ABD konuyla ilgili açıklamasında, \"New York Deklarasyonu, ABD ve Trump yönetiminin göçmen ve sığınmacı politikalarına istikrarsız bir yaklaşım içinde hareket ediyor. Bunun sonucunda ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetinin BM tarafından 2018 yılında oybirliğiyle kabul edilmesini hedeflediği anlaşmadan ayrılmasına karar verdi\" denildi.

BM ABD Elçisi Nikki Haley, ABD\'nin dünyanın her yerindeki göçmen ve sığınmacılara olan \"cömert\" yardımlarına devam edeceğini fakat \"ABD\'nin göçmen ve sığınmacı politikalarının yalnızca ABD hükümeti tarafından belirlenmesi gerektiğini\" söyledi. Haley konuyla ilgili, \"Sınırlarımızın kontrolünü biz sağlayacağız ve ülkemize kimin girip giremeyeceğine biz karar vereceğiz. New York Deklarasyonu\'na sağlanan uluslararası yaklaşım, ABD egemenliğiyle uyumlu değil\" dedi.

Son zamanlarda Trump\'ın \"Önce Amerika\" politikası altında ABD hükümeti, Paris İklim Değişikliği Anlaşması dahil olmak üzere, eski ABD başkanı Barack Obama hükümetinin katıldığı birçok uluslararası anlaşmadan çekilme kararı aldı.