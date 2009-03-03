ABD hükümeti AIG'e 3. kez yardım elini uzattı

ABD'li sigorta devi AIG'ye sağlanan yeni desteğin, şirketin sorunları için yine geçici bir çözüm olmaktan öteye gitmediği, ancak buna rağmen gerekli olduğu yorumları yapılıyor.



Analistlere göre, vergi mükelleflerinin parasını riske atmak mevcut ortamda hoş karşılanan bir şey olmasa da, hükümetin başka seçeneği yoktu. Hükümet AIG'ye yeni bir destek sağlamasaydı, AIG'nin zararı kredi notlarının düşürülmesine; bu durum da hem AIG'nin, hem de ticari ortağı olan bankaların gelecekte daha büyük zararlara imza atmasına yol açardı.

Creditsights sigorta analisti Robert Haines, "ABD hükümetinin AIG'nin tamamen batmasına izin verme seçeneği yok" diye konuştu.



AIG, 28.5 trilyon dolar büyüklüğündeki kredi iflas sigortası piyasasındaki yoğun faaliyetlerinden çok büyük zarar gördü. AIG'nin borçların ödenmemesine karşı sigorta ettiği toksik mortgage varlıklarından kaynaklanan zararlar şirkete büyük darbe vurdu.



AIG, ABD ve Avrupa bankalarına toplam değeri 450 milyar doları aşan menkul kıymet koruma ürünü sattı. Hükümetin desteğiyle bu türev enstrümanların bir kısmından çıkıldı. Ancak Creditsights'a göre, halen AIG'nin koruması altında bulunan menkul kıymetlerin değeri yaklaşık 300 milyar dolar.



AIG'in çökmesi domino etkisi yaratabilir



Creditsights analisti Haines, ABD hükümetinin AIG'den desteğini çekmesi halinde özellikle Avrupa bankalarının çok büyük bir darbe alacağını belirtti.



Gradient Analytics'ten Donn Vıckery'ye göre ise Avrupa bankaları sorunun üçte ikisini oluşturuyor. Vıckery, "AIG'nin çökmesi tüm dünyada domino etkisi yaratır. Felakete yol açacak bir panik çıkar" diye konuştu.



ABD hükümeti de, dün yaptığı açıklamada, AIG'nin, hem ABD, hem de dünya ekonomisi için çok büyük bir sistemik risk yarattığınıı vurgulamıştı. ABD hazinesi ve Fed, gerekirse AIG'ye yine destek sağlayacaklarını belirtmişti.

