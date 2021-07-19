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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: Trump döneminde Çin'le yapılan ticaret anlaşması Amerikalı tüketicilere zarar verdi

19 Temmuz 2021 12:08

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump döneminde Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini söyledi. 

Dünya'da yer alan habere göre Anlaşma kapsamında hayata geçirilen gümrük vergilerinin ABD'li  tüketicilerin yararına olacak şekilde uygulanmadığını ifade eden 
Yellen, "Tarifeler ABD'li tüketiciler için vergi demek. Bazı  durumlarda tüketicilere zarar verildi" dedi. 

Trump yönetimi Çin hükümeti 2020 yılı Ocak ayında ABD aleyhine  ticaret açığını kapatmak için anlaşma imzalamıştı. Biden yönetimi  bu anlaşma konusunda henüz karar almadı. Anlaşma sürdürülebilir,  iptal olabilir ya da yeni bir içerikle farklı bir anlaşma yapılabilir.

Janet YellenTrumpÇinticaret anlaşmasıABD
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