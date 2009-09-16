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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Türkiye'ye geliyor

16 Eylül 2009 05:41

ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, G-7'de yer alan ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı ile IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları için ekim ayı başında İstanbul'a gelecek.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek G-7 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısına katılacak olan Timothy Geithner, IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları için 4-5 Ekim'de de İstanbul'da kalacak.

G-7 toplantısının küresel ekonominin durumu ve mali pazar istikrarını da içeren bir dizi konuyu ele alacağı belirtilen açıklamada, Geithner'ın 3 Ekim'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenlemesinin öngörüldüğü bildirildi.

Geithner'ın ziyaret programına ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağı da kaydedildi.

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