ABD Hazine Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, G-7'de yer alan ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı ile IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları için ekim ayı başında İstanbul'a gelecek.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek G-7 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısına katılacak olan Timothy Geithner, IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları için 4-5 Ekim'de de İstanbul'da kalacak.

G-7 toplantısının küresel ekonominin durumu ve mali pazar istikrarını da içeren bir dizi konuyu ele alacağı belirtilen açıklamada, Geithner'ın 3 Ekim'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenlemesinin öngörüldüğü bildirildi.

Geithner'ın ziyaret programına ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağı da kaydedildi.