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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı, "Türk bankalarına yaptırım" iddiasını yalanladı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle 6 Türk bankasına ceza keseceği ileri sürülmüştü

30 Ekim 2017 20:10

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, üst düzey bir Türk yetkiliyle yaptığı görüşmede Türk bankalarına yaptırım uygulanacağını söylediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Bir hafta sürecek Ortadoğu ziyaretinden önce gazetecilere açıklamada bulunan Mnunchin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Washington'daki toplantısında yapıldığı iddia edilen görüşmeye açıklık getirdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre ABD'li bakan, "Onlarla (Türk yetkililer) bir görüşmem olmadı. Özel olarak yaptırımlarla ilgili bir görüşme yapmadım" dedi.

Mnuchin, Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla ilgili tutumuna ilişkin kendisine yöneltilen soruya da şu yanıtı verdi: "Herkes daha fazlasını yapabilir, ama şu an odak noktamız Türkiye değil, şu an odaklandığımız bölgenin kendisi."

Ne olmuştu?

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, geçtiğimiz yıllarda Sudan, Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle aralarında Fransız BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generali ve HSBC gibi devlerin de bulunduğu birçok Avrupa bankasına milyarlarca dolar ceza yağdıran ABD'nin benzer bir cezayı Türk bankalarına fatura etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Üst düzey bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde, ABD'nin İran'a olan ticari ambargoyu ihlal ettikleri iddiasıyla 6  Türk bankasına ceza tebliğ edeceği ileri sürülmüştü. 

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