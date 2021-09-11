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Dünya

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Aşısızların Covid nedeniyle ölme ihtimali aşılılara oranlara 11 kat daha fazla

11 Eylül 2021 12:42

T24 Dış Haberler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşı olmamış birinin Koronavirüs sebebiyle ölme ihtimalinin aşı olanlardan 11 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki aşı zorunluluklarını sıkılaştırmasının ardından yetkililer, ABD'nin farklı yerlerinde yapılmış araştırmalardan veri toplayarak aşının koruyucu gücünü inceledi. 

CDC, verilere göre aşı olmamış birinin olana kıyasla enfekte olma ihtimalinin 4.5, hastaneye kaldırılma oranının 10 kat, virüsten ölme oranının ise 11 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

Delta varyantının ABD'de dominant virüs türü haline gelmesine rağmen aşının hastanede tedavi gereken vaka ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği belirtildi. Ancak araştırmaya göre aşıların koruyuculuğu yüzde 91'den yüzde 78'e düştü.

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