ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Direktörü: Çoğu kişi 2021'in ortasına kadar aşı olamayacak

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Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield, ABD halkının çoğunun 2021'in ortasına kadar yeni tip Koronavirüs aşısının olamayacağını söyledi. Doktor, tüm halkın aşılanmasının zaman alacağını ifade etti.

Redfield bir aşının tescillenmesi durumunda ilk olarak risk grubundakilere yapılacağını bildirdi. Dr.Redfield ellerinde zaman içinde daha çok aşı olacağını ancak Covid-19'un daha az risk teşkil ettiği gruplara aşının kademeli olarak yapılacağını söyledi.

Dr. Redfield, aşının avantajıyla normal yaşama dönülmesinin 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğini bulacağını söyledi.

Maske kullanımının önemine de vurgu yapan Dr. Redfield, maskenin Koronavirüs'le mücadelede aşıdan daha önemli olduğunu ifade etti.

CDC direktörünün söylemlerine ABD Başkanı Donald Trump karşı çıktı. Beyaz Saray'da konuşan Trump, "Bence bunu söylerken hata yaptı. Aşıyı ülkenin büyük bir bölümüne dağıtmaya hazırız" dedi.

Trump, daha önce birçok kez aşının 3 Kasım'daki seçimlerden önce hazır olacağını iddia etmişti.