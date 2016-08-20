ABD Haseke'ye savaş uçaklarını gönderdi

ABD, Suriye ordusunun Haseke'de Kürt güçlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirmesi ardından kendi özel kuvvetlerinin güvenliği için bu bölgeye jetlerini gönderdiğini açıkladı.

Suriye ordusunun Haseke'de YPG'nin (Kürt Savunma Birlikleri) kontrolündeki alanlara yönelik Perşembe günü başlayan hava saldırıları Cuma günü boyunca devam etti.

ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye ordusunun hava saldırılarının olduğu sırada ABD ordusuna bağlı özel kuvvetlerin de bu bölgede olduğunu belirtti.

Bakanlık sözcüsü Jeff Davis, kuvvetlerinin korunması için savaş uçaklarının Haseke için havalandığını söyledi.

Davis, koalisyon uçaklarının bölgeye ulaştıkları sırada Suriye uçaklarının bölgeden ayrılmakta olduklarını belirtti.

Pentagon sözcüsü, "Bu epey olağandışı. Rejimin YPG'ye karşı daha önce böyle bir harekette bulunduğunu görmemiştik" dedi.

Davis, 'bildiği kadarıyla, Suriye'de ilk kez koalisyon güçleri uçaklarının Suriye yönetiminin bir hava saldırısıyla ilgili bir olay nedeniyle havalandığını' söyledi.

Sözcü, 'Suriye'yi Rusya ile iletişim kanalı üzerinden uyardığını ve tehdit durumunda sahadaki koalisyon güçlerini savunacağını ilettiğini' belirtti.

Suriye ordusu ise kentte çatışmaların başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada çatışmalara kenti ele geçirmeye çalışan Kürt güçlerin neden olduğunu ve onlara cevap verildiğini belirtti.

Açıklama ordu sözcüsü tarafından yapıldı ve devlet televizyonunda canlı yayınlandı.

Sözcü, Kürt Asayiş güçlerini 'devlet kurumlarına saldırmak, petrol ve pamuk çalmak, sınavları engellemek, silahsız sivilleri rehin almak, kaos ve istikrarsızlık yaymakla' suçladı.

Sözcü, 'Kürt güçlerin bu eylemlerinin Suriye ordusunun uygun bir şekilde cevap vermesini gerektirdiğini' söyledi.

ABD'nin açıklaması ardındansa bununla ilgili Şam'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Çatışmalar ve hava operasyonları nedeniyle kentin bazı mahallerinden siviller tahliye edildi.

Tahliye edilenlerin büyük bölümünün kadınlar ve çocuklardan oluştuğu belirtiliyor.

Çatışma ve hava operasyonlarında ölenler arasında sivillerin de bulunduğu belirtiliyor.

Haseke büyük bir bölümü Kürt güçlerin bir bölümü ise Suriye yönetiminin elinde bulunuyor.

Haseke'yi kontrol eden iki güç arasında dönem dönem yaşanan gerilime karşın şimdiye kadar bir hava saldırısı gerçekleştirilmemişti.

Nisan ayında Kamışlı'da yönetim yanlısı güçlerle YPG arasında birkaç güne yayılan çatışmalar yaşanmıştı.

Yönetim yanlısı güçler ve Kürt güçler arasındaki son gerilim Salı günü ortaya çıkmış, yaşanan çatışmaların, müzakerelerin ardından sonlandığı belirtilmişti.

Ancak çatışmalar Salı akşamı yeniden başlamıştı.