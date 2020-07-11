ABD halkının üçte ikisi Trump'ın Koronavirüs sürecinde attığı adımlardan memnun değil

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlere sadece aylar kala Başkan Donald Trump'a anket şirketlerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

ABC ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre ABD'li seçmenlerin üçte ikisi Trump yönetiminin Koronavirüs pandemisi sürecini yönetim şeklinden memnun kalmadı.

Ankete katılanların yüzde 67'si Trump'ın pandemi sürecini yönetim şeklini "tasvip etmediğini" ifade ederken, sadece yüzde 33 Beyaz Saray'ın attığı adımlardan memnun olduğunu ifade etti.

Yüzde 33 destek, Koronavirüs salgını boyunca yapılan anketlerde Trump'ın "süreci yönetme şekli" konusunda aldığı en kötü sonuç oldu.

Ankete göre Trump'a kendi partisinin tabanının desteği de azalıyor. Ankette kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 78'i Trump'ın pandemi sürecinde attığı adımları beğendiğini söyledi. Bu oran daha önce yüzde 90'lardaydı.

3 Kasım genel seçimleri için yapılan tüm anketlerde de Trump, Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın gerisinde yer alıyor.

ABD'de şu ana kadar 3 milyon 291 bin 786 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede 136 bin 671 kişi hayatını kaybetti.