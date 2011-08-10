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Dünya

ABD HALKI "ÜLKE YANLIŞ YOLDA" DİYOR WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2011 22:08

-ABD HALKI "ÜLKE YANLIŞ YOLDA" DİYOR WASHINGTON (A.A) - 10.08.2011 - ABD'de yapılan bir kamuoyu yoklaması halkın yüzde 73'ünün, "ülke yanlış yolda" diye düşündüğünü, yaklaşık yarısının ise "ekonomide henüz en kötüsü gelmiş değil" görüşünü taşıdığını ortaya koydu. Reuters/Ipsos tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Başkan Barack Obama'nın icraatını onaylayanların oranı da geçen ayki yüzde 49'luk düzeyinden yüzde 45'e geriledi.  Kamuoyu yoklaması, halkın yalnızca yüzde 21'i ülkenin doğru yolda olduğunu düşündüğünü gösteriyor. 

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