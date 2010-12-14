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Dünya

ABD, HAİTİ'DE ''GEÇİCİ HÜKÜMET'' İSTEMİYOR PORT

14 Aralık 2010 10:30

-ABD, HAİTİ'DE ''GEÇİCİ HÜKÜMET'' İSTEMİYOR PORT-AU-PRINCE (A.A) - 14.12.2010 - ABD'nin Haiti büyükelçisi Kenneth Merten, ülkesinin Haiti'de "geçici hükümet" fikrine karşı olduğunu belirtti. Merten, uluslararası toplumun, Haiti'de devlet başkanlığı seçimine yansıyan halkın iradesine saygı duyulmasını istediğini söyledi. Büyükelçi, Haiti yüksek seçim kurumunun yayımladığı birinci tur neticesinin gözlemcilerin yayımladığı neticeyle çeliştiğini ifade etti. Merten, "Seçim krizine bir çözüm bulunmalı ama bu çözüm geçici hükümet şeklinde olmamalı" dedi. Haiti'deki seçim komisyonu yetkilileri, geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılacağını açıklamıştı. 28 Kasımda yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarının açıklanmasından sonra, ilk iki aday arasına giremeyen halk sanatçısı Martelly'nin yandaşları protesto gösterilerine başlamış, iktidarın adayı Celestin ile Martelly destekçileri arasında çıkan şiddet olaylarında 4 kişi ölmüştü.

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