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Ekonomi

ABD, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ölümler için bağımsız soruşturma önerisini veto etti

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail-Gazze sınırında 58 Filistinli’nin ölümlerine yönelik bağımsız bir soruşturma açılmasına yönelik taslak bildiri ABD tarafından veto edildi

15 Mayıs 2018 20:47

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail-Gazze sınırında 58 Filistinli’nin ölümlerine yönelik bağımsız bir soruşturma açılmasına yönelik taslak bildiri ABD tarafından veto edildi. 
Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey\'i Filistin gündemiyle \"acil toplantıya\" çağırması üzerine Güvenlik Konseyi bugün Türkiye saati ile 17:00’de toplandı. 
CNBC’de yer alan habere göre bildiri taslağında, “Güvenlik Konseyi barışçıl protesto hakkını kullanan Filistinlilerin öldürülmesinden duyduğu öfke ve acıyı ifade eder. Güvenlik Konseyi bu olaylarda hesap verebilirliği sağlamak için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısı yapıyor” ifadeleri yer aldı. 
ABD, BM bildirilerinde İsrail’i ilgilendiren durumlarda toplam 43 kez veto hakkını kullandı. 
ABD Başkanı Donald Trump\'ın 6 Aralık\'ta İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşımayı açıklamasının ardından, ABD’nin bu girişimini dün gerçekleştirmesi dünya kamuoyunun büyük tepkisini çekti.
Çıkan olaylar, 58 kişinin ölümü ve yüzlerce Filistinli\'nin İsrail ordusu tarafından silahla vurulması üzerine Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey\'i acil olarak toplanmaya çağırmıştı.
 

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